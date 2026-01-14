14/01/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升31點子，報6.9734，創逾兩年半高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9734，較上個交易日4時30分收盤價升31點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9720至6.9808之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升39點子，報6.9710。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0120，較上個交易日跌17點子，止三連升，較市場預測偏弱逾310點。



市場人士稱，日圓持續走弱助力美元反彈，人民幣受部分拖累，不過客盤仍偏結匯。最新公布的進出口數據整體向好，對人民幣形成支撐。另一外資行交易員稱，人民幣中間價若升破7.0關口，市場會加速，預計春節前人民幣仍維持偏升走勢。



加拿大皇家銀行資本市場最新觀點稱，近期人行持續引導人民幣中間價偏弱，以抑制市場對匯率走強的預期；若出口企業對匯率穩定或走強形成信心，長期有望推升人民幣匯率。(jq)