直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
26,879.60
-120.21
(-0.45%)
26,905
-69
(-0.26%)
高水25
9,255.48
-60.08
(-0.64%)
5,799.71
-108.55
(-1.84%)
2,024.76億
4,111.99
-14.10
(-0.342%)
4,738.67
-3.26
(-0.069%)
14,240.14
-8.46
(-0.059%)
2,695.50
-4.90
(-0.18%)
96,474.4800
-477.3000
(-0.492%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0925
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9323
恒生指數
26,879.60
-120.21
(-0.45%)
期指
高水25
26,905
-69
(-0.26%)
國企指數
9,255.48
-60.08
(-0.64%)
科技指數
5,799.71
-108.55
(-1.84%)
大市成交
2,024.76億
股票
1,797.06億
(88.754%)
窩輪
75.08億
(3.708%)
牛熊證
152.62億
(7.538%)
即時更新：15/01/2026 13:54
可賣空股票總成交
1,383.02億
主板賣空
174.80億
(12.639%)
半日數據，更新：15/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,285.80億
4,111.99
-14.10
(-0.342%)
滬深300
4,738.67
-3.26
(-0.069%)
深証成指
14,240.14
-8.46
(-0.059%)
MSCI中國A50
2,695.50
-4.90
(-0.18%)
比特幣
資料由Binance提供
96,474.4800
-477.3000
(-0.492%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0925
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9323
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5736
-0.0006
-0.110%
EUR 歐元/美元
1.1636
-0.0009
-0.076%
GBP 英鎊/美元
1.3430
-0.0009
-0.067%
更新：15/01/2026 13:50
最新重要數據
南韓-失業率
公佈值
4.00%
公佈日期
14/01/2026 07:00
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
13/01/2026 21:30
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.14%
1個月
2.85%
3個月
2.90%
更新：15/01/2026 11:15
最新
人氣
