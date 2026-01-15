14/01/2026 09:52

《經濟通通訊社14日專訊》受AI算力需求爆發影響，全球存儲芯片產能供應吃緊，價格大幅上漲。據《中國證券報》報道，機構分析師預計今年第一、二季度存儲芯片及下游產品漲價還將延續，而近期已有多家國產存儲芯片企業公布擴大產能項目，計劃加大研發投入。例如，通富微電(深:002156)宣布擬募資不超過44億元（人民幣．下同）用於項目建設，其中擬投入8億元用於存儲芯片封測產能提升項目，項目建成後年新增存儲芯片封測產能84.96萬片。天山電子(深:301379)表示將投資新存科技和天鏈芯，並計劃構建從AI算力底層支撐到智能終端應用的完整存儲生態能力。長電科技(滬:600584)稱將與外方股東持續加大對工廠的聯合投入，聚焦新產品的技術迭代與產能擴張。*機構：今年第一、二季存儲芯片價格料繼續上漲*據市場研究機構Counterpoint Research於12日發布的報告，存儲市場行情已經超過2018年的歷史高點，供應商議價能力已達到歷史最高水平，預計今年第一季度市場價格還將上漲40%至50%，第二季度繼續上漲約20%。報道指，筆記本內存條的價格顯著上漲，以三星電子的16G DDR5內存條為例，該產品去年9月在京東商城的價格為380多元，到同年12月漲到899元，目前漲至1399元。*手提電腦和手機價格大漲，補貼後仍高於此前原價*據《中國經營報》報道，聯想、惠普、戴爾、華碩、宏碁等全球五大PC（個人電腦）廠商均已啟動調價機制。開年以來，多個品牌的筆記本電腦和主流手機機型價格大幅上調，部分漲幅高達20%。即使疊加新一輪國家補貼政策，許多產品的到手價仍高於此前原價。報道引述杭州百腦匯商戶阿海表示，「昨天給客戶報的聯想拯救者Y7000是6980元，今天一問已經變成7400元，上游說全面漲價，後面還要漲」。北京海淀區上地一家數碼門店的銷售員屈先生則透露，「榮耀MagicBook Pro16漲了1100元，Pro14漲了700元。品牌方還問我們要不要囤貨，還要再漲」。*存儲巨頭新增產能需時，存儲缺貨潮料長期存在*報道指，存儲巨頭三星、SK海力士、美光等為滿足英偉達(US.NVDA)、谷歌(US.GOOG)、亞馬遜(US.AMZN)等科技巨頭的巨額訂單，已將超過40%的DRAM產能轉向利潤豐厚的HBM生產。這直接導致用於消費級PC和手機的標準DDR5 DRAM供應銳減。集邦諮詢資深研究副總經理吳雅婷指出，三星、海力士、美光等三大DRAM供應商的新廠建設均需兩年以上周期，最快要到2027年下半年才能完工，且投產仍需兩個季度以上調試期。這意味著，2027年年底前新增產能貢獻有限，存儲缺貨潮仍將長期存在。(sl)