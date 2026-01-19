14/01/2026 14:32

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國2025年大豆進口量1.1183億噸創新高

▷ 中美關稅休戰後購近1000萬噸美國大豆

▷ 12月進口量同比增1.3%環比降0.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》海關總署今日公布的數據顯示，中國2025年大豆進口量達1.1183億噸，創歷史新高，同比增長6.5%。《路透》指，中國買家擔心與華盛頓的貿易戰持續可能導致供應短缺，因此大幅增加了從南美的採購。去年5至10月，中國的大豆進口量創下歷史新高。報道引述國元期貨農產品研究員劉金鷺表示，中美貿易戰在第二和第三季度升級後，進口的不確定性增加，促使中國買家提前大量採購南美大豆，「來自巴西和阿根廷等主要生產國的集中發貨，推動上半年進口量大幅增長，幫助全年進口量創下紀錄高位」。與此同時，在去年10月底中美達成貿易休戰協議後，北京加大了對美國大豆的採購力度。據交易商和分析師估計，截至上周初，中國已購買了近1000萬噸美國大豆，佔美國財政部長貝森特所說的中國承諾在今年2月底前購買的1200萬噸大豆的80%。報道提到，自去年12月以來，中儲糧已進行了四次大豆拍賣，相信是為未來幾周將抵達的美國大豆船貨騰出庫容。*中國12月大豆進口量同比增1.3%，環比降0.9%*另外，《路透》根據海關數據計算得出的數據顯示，中國12月大豆進口量較上年同期增長1.3%，達到804萬噸。不過，按月計算，12月的進口量比11月下降了0.9%。卓創資訊分析師王文深表示，中國12月大豆進口量基本符合市場預期，「通關延誤減緩了進口大豆的流通，導致部分壓榨廠因供應短缺而停工或減少交付」。由於供應前景趨緊，王文深預計，今年1月大豆進口量為748萬噸，2月為520萬噸。(sl)