休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,562.58
-282.38
(-1.05%)
期指
高水19
26,582
-247
(-0.92%)
國企指數
9,136.53
-84.28
(-0.91%)
科技指數
5,749.26
-72.92
(-1.25%)
大市成交
1,812.06億
股票
1,618.87億
(89.338%)
窩輪
73.00億
(4.029%)
牛熊證
120.19億
(6.633%)
即時更新：19/01/2026 14:43
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,092.17億
4,109.81
+7.90
(+0.193%)
滬深300
4,728.21
-3.66
(-0.077%)
深証成指
14,277.23
-3.85
(-0.027%)
MSCI中國A50
2,683.23
-11.12
(-0.41%)
比特幣
資料由Binance提供
92,504.7100
-1,168.4300
(-1.247%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0824
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9475
24
一月
九龍寨城公園｜中華文化．公園遊蹤「文韜武略．九龍寨城遊園之旅」公眾導賞團 九龍寨城公園｜中華文化．公園遊蹤「文韜武略．九龍寨城遊園之旅」公眾導賞團
文化藝術 親子活動
九龍寨城公園｜中華文化．公園遊蹤「文韜武略．九龍寨城遊園之旅」公眾導賞團
推介度：
24/01/2026
免費
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
