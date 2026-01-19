14/01/2026 15:09

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年中國對美出口降20%，順差8年最小

▷ 對歐盟順差創新高，非美出口增9.8%

▷ 2025年12月對美出口降30%，自美進口跌28.7% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》海關總署今日公布2025年12月及全年外貿數據。據《路透》報道，在美國發起的關稅戰衝擊下，中國2025年對美國的出口急轉直下，創下有數據紀錄以來最大年度跌幅，貿易順差規模降至八年最小；而中國對非美地區出口規模卻刷新紀錄高位，增速創四年最快，其中對歐盟貿易順差創紀錄最高。*中國去年對美貿易順差8年最小，對美出口佔比33年最低*海關數據顯示，中國2025年對美國出口下滑20%，為1990年有數據記錄以來最大年度跌幅；進口下跌14.6%，創六年最大跌幅。經《路透》測算，中國對美貿易順差2803.5億美元，為2017年以來最小規模，對美出口在整體出口中的佔比降至11.1%，為1992年以來最低。*中國去年對非美地區出口規模創新高，增速9.8%為4年最快*同時，中國2025全年對非美地區出口規模為3.35萬億美元，創紀錄最高，9.8%的同比增速為2021年以來最快。其中，中國對歐盟出口同比增長8.4%，創三年最高增速，而據《路透》測算，中國對歐貿易順差達到2917.8億美元，創下歷史新高。法國總統馬克龍去年12月訪華時曾表達過擔憂，稱中國商品大量湧入歐洲，對歐中雙方都是「不可持續的」。*12月中國對美出口降三成，自美進口跌28.7%*從去年12月單月數據來看，中國對美國出口繼續下滑，創下四個月最大跌幅；自美國進口跌幅更是創下六年半最大。而中國對歐盟、東盟、非洲等地區的出口仍實現較高增速。根據《路透》測算，12月以美元計價中國對美國出口額同比下降30%，為去年8月以來最大跌幅；當月自美國進口同比下降28.7%，為2019年6月(-31.4%)以來最大跌幅。*12月對香港出口急增31%，成拉動整體出口增長主因*12月重點出口目的地中，對香港出口同比增長31.3%，拉動整體出口增長2.52個百分點，成為最大的拉動因素；對東盟及歐盟出口同比分別增長11.1%和11.6%，帶來1.98和1.61個百分點的拉動。而對美國的出口仍對整體出口造成最大拖累，下拉4.37個百分點。(sl)