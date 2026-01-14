14/01/2026 08:38

【外圍經濟】摩通第四季純利跌至130億美元，受Apple Card撥備拖累

《經濟通通訊社14日專訊》摩根大通於周二(13日)公布2025年第四季度業績。受早前接手蘋果信用卡業務相關的巨額一次性撥備影響，該行上季純利按年錄得下跌。若撇除該筆一次性費用，摩通的基礎業務表現依然強勁，實際利潤不跌反升。



據最新財報顯示，截至2025年12月31日止的第四季度，摩根大通錄得淨利潤130億美元，每股盈利為4.63美元；相比之下，去年同期淨利潤為140億美元，每股盈利4.81美元。



導致賬面利潤下滑的主要原因，是該行在本月稍早與科技巨頭蘋果達成協議，正式取代高盛成為Apple Card的新發行方。為此，摩根大通在第四季度賬目中，計提了高達22億美元的信貸損失撥備，以應對該信用卡投資組合潛在的信貸風險。



若剔除上述與Apple Card交易相關的22億美元一次性撥備，摩根大通第四季度的經調整後淨利潤實則增長至147億美元，經調整每股盈利高達5.23美元，反映該行在交易業務及其他核心銀行業務上表現優異，抵銷了部分開支壓力。(rc)