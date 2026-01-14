14/01/2026 08:48

【特朗普當政】全球央行行長罕有發聯合聲明聲援鮑威爾，捍衛聯儲局獨立性

《經濟通通訊社14日專訊》面對美國聯儲局主席鮑威爾突遭美國司法部刑事調查的危機，全球主要央行行長於周二(13日)罕有一致行動，發布聯合聲明聲援鮑威爾，強調央行獨立性是全球金融穩定的基石。



這份聯合聲明由包括歐洲央行、英倫銀行在內的11家主要央行及國際金融機構負責人共同簽署。參與聯署的重量級財金官員包括歐洲央行行長拉加德、英倫銀行行長貝利、加拿大央行行長邁克勒姆、澳洲儲備銀行行長布洛克，以及國際結算銀行總經理德科斯等。



聲明表示，全面聲援聯儲局及主席鮑威爾。各國行長在聲明中強調，央行獨立性是維護價格、金融及經濟穩定的核心，這直接關係到央行所服務公民的根本利益。聲明更盛讚鮑威爾，指他一直堅定不移地專注於履行職責及服務公眾利益，是享有崇高聲望的受尊重同僚。(rc)