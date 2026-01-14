直播中 : 開市Good Morning - 港股市愈戰愈強 Conita 最牛目標睇三萬！
直播中 : 開市Good Morning - 港股市愈戰愈強 Conita 最牛目標睇三萬！
26,928.15
+79.68
(+0.30%)
26,962
+99
(+0.37%)
高水34
9,302.58
+17.17
(+0.18%)
5,903.80
+34.01
(+0.58%)
819.38億
4,173.90
+35.14
(+0.849%)
4,805.06
+44.03
(+0.925%)
14,390.04
+220.64
(+1.557%)
2,732.81
+25.39
(+0.94%)
95,341.6000
-72.3900
(-0.076%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0980
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9061
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
25
一月
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演
大型盛事 文化藝術
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹...
推介度：
25/01/2026
etnet專輯

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

Highlight:
