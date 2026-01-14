14/01/2026 09:38

【ＡＩ】Meta裁員逾千人，戰略轉向AI與智能眼鏡

《經濟通通訊社14日專訊》Meta啟動新一輪戰略重組，宣布削減旗下Reality Labs部門超過1000個職位，相當於該部門約10%的人手。此次裁員標誌著，Meta將核心資源從連年虧損的虛擬現實及元宇宙項目，大幅轉移至增長強勁的人工智能可穿戴設備及手機應用功能。



據彭博社獲取的內部通告顯示，Meta技術總監Andrew Bosworth已向員工發出通知，確認裁員行動於美國時間周二（13日）早上展開。Reality Labs目前擁有約15000名員工，此次受影響人數預計超過1000人，主要集中在傳統VR硬件及元宇宙社交平台的開發團隊。



市場分析指，Reality Labs自2021年初以來，累積營運虧損已超過700億美元，成為公司業績的一大負擔。隨著AI熱潮席捲全球，投資者對回報遙遙無期的元宇宙項目耐性漸失，轉而要求公司加強在生成式AI領域的競爭力。(rc)