免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《經濟通通訊社15日專訊》美股昨日（14日）連續第二個交易日回吐，投資者一邊消化新一輪大型銀行季績，一邊評估伊朗局勢升溫對風險胃納的影響，市場氣氛偏審慎。道指收市跌42.36點或0.09%，報49149.63點；標普500指數跌37點或0.53%，報6926點；納指跌238點或1%，報23471點。港股方面，恒生指數收市報26923，跌76點或0.3%，成交2905億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:35pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。10:15pm，美聯儲理事巴爾在賓夕法尼亞大學沃頓商學院會議上參加「穩定幣」小組討論。16日凌晨1:40am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在弗吉尼亞銀行家協會/弗吉尼亞商會金融預測會上發表講話。2:30am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策和經濟前景發表講話。數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布11月工業生產，年率升幅料維持於2%，經季節調整月率升幅料由0.8%收窄至0.5%；11月貿易收支。9:30pm，美國公布11月出口物價；11月進口物價；12月零售銷售；連續申請失業救濟金人數料由191.4萬降至189.7萬；首次申請失業救濟金人數料由20.8萬升至21.5萬；1月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負3.9升至1。明日5:00am，美國公布11月長期資本流動。在美國，今日公布業績的公司有：台積電(US.TSM)等。(wa)