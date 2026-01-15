26,923.62
-76.19
(-0.28%)
27,049
+116
(+0.43%)
高水125
4,112.60
-13.49
(-0.327%)
14,306.73
+58.13
(+0.408%)
96,551.7600
-400.0200
(-0.413%)
4,619.3500
+4.4800
+0.097%
15/01/2026 18:05
美匯指數報99.116，關注美國最新初請失業金人數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.116
|99.055
|0.061
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.37/41
|158.66/70
|158.44/48
|歐元/美元
|1.1634/38
|1.1630/34
|1.1643/47
|英鎊/美元
|1.3435/39
|1.3438/42
|1.3443/47
|美元/瑞郎
|0.8003/07
|0.8013/17
|0.7997/01
|美元/加元
|1.3903/07
|1.3904/08
|1.3881/85
|澳元/美元
|0.6694/98
|0.6689/93
|0.6681/85
|紐元/美元
|0.5748/52
|0.5742/46
|0.5746/75
|美元/人民幣
|6.9673/77
|6.9691/95
|6.9736/74
|美元/港元
|7.7996/00
|7.8007/11
|7.7978/82
*上述報價只供參考用