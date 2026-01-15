15/01/2026 08:46

【國際要聞】日本首相高市正式表達2月大選意向，2026年度預算審批料受阻

《經濟通通訊社15日專訊》日本首相高市早苗周三（14日）在官邸與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會黨首吉村洋文等人舉行會談，正式告知將在下周五（23日）的例行國會環節，宣布解散眾院，提前大選的意向。



高市表示，將於下周一（19日）召開記者會進行詳細說明。選舉日程的主要方案是「1月27日發布公告、2月8日投票」和「2月3日發布公告、2月15日投計票」，朝野各黨已加速為2月選舉做準備。



分析指，高市考慮在例行國會開幕之初解散眾院，2026年度預算將難以在3月底前通過，政治空白在所難免。在野黨批評，這是將增加自民黨議席數置於國計民生之上的「自私自利解散」。(jf)