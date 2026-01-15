15/01/2026 09:30

【外圍經濟】韓國央行第五次維持利率不變，美財長罕見發聲稱韓元貶值幅度過大

《經濟通通訊社15日專訊》韓國央行周四（15日）連續第五次維持基準利率在2.5厘不變，符合市場普遍預期。當局正密切關注韓元貶值，以及房地產市場持續上漲可能引發金融失衡的風險。



這一決定延續了自7月開始的維持不變政策，此前央行自2024年10月起降息四次。在韓國央行召開議息會前，美國財長貝森特罕見發聲，稱韓元貶值幅度過大。



貝森特周三（14日）在社交平台X上發文稱，他周一（12日）與韓國財政部長具允哲會面，討論了韓國市場動態，「包括近期韓元貶值的情況，這種走勢與韓國強勁的經濟基本面並不相符」。



貝森特發文前，韓元匯率約在1美元兌1470韓元附近，接近17年來低點。貝森特發文後，韓元上漲0.7%。



儘管受貿易保護主義政策的影響，全球貿易前景略顯不明朗，但韓國經濟仍展現出韌性。去年11月韓國央行將2026年經濟成長預期上調至1.8%，理由是出口強勁和私人消費逐步復甦，同時還將通膨預期上調至2.1%。(jf)