26,963.37
-36.44
(-0.13%)
26,997
+23
(+0.09%)
高水34
9,296.89
-18.67
(-0.20%)
5,818.61
-89.65
(-1.52%)
1,279.28億
4,115.78
-10.31
(-0.250%)
4,745.34
+3.41
(+0.072%)
14,245.73
-2.87
(-0.020%)
2,701.26
+0.86
(+0.03%)
96,321.6300
-630.1500
(-0.650%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0937
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9330
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.51%
更新：13/01/2026 15:48
最新重要數據
南韓-失業率
公佈值
4.00%
公佈日期
14/01/2026 07:00
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
13/01/2026 21:30
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
最新
