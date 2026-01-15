15/01/2026 09:41

【外圍經濟】美國PPI和零售銷售升幅雙雙超預期，反映通脹壓力持續

《經濟通通訊社15日專訊》美國2025年11月最終需求生產者物價指數(PPI)按年上升3%，顯著高於市場預期的2.7%。11月零售銷售按月升0.6%，亦勝預期。兩項經濟數據反映，批發和零售層面的通脹壓力依然強勁。



根據周三（14日）公布的數據，扣除食品和能源的核心PPI按年上升3%，同樣超出市場預期的2.7%，升幅仍維持在聯儲局2%目標之上。能源價格按月飆升4.6%，帶動最終需求商品價格上升0.9%，為約兩年來最大升幅。



此外，受早前聯邦政府停擺長達43天影響，美國商務部延至周三公布去年11月份零售銷售數據，優於市場預期的0.4%，反映美國消費者在假日購物季初期的消費意欲依然強勁。(jf)