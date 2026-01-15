15/01/2026 11:50

【特朗普當政】丹麥同意就格陵蘭問題與美方成立工作組，稱仍存「根本分歧」

《經濟通通訊社15日專訊》丹麥外交大臣拉斯穆森周三（14日）在華盛頓，與美方舉行高層級會議，表示同意與美國就格陵蘭問題成立高級別工作組，但雙方仍存在「根本分歧」。



美國副總統萬斯和國務卿魯比奧主持了會議，此前美國總統特朗普在社交媒體上發文，重申出於國家安全理由要求美國接管格陵蘭。他稱：「格陵蘭若掌握在美國手中，北約的實力和效能將大幅提升。」



拉斯穆森對記者形容會談「坦率但具有建設性」，但強調：「我並不是說問題解決了，沒有解決。」他續稱：「對我們而言，任何不尊重丹麥王國領土完整，和格陵蘭人民自決權的想法當然都是完全不可接受的，因此我們仍然存在根本分歧，但我們將繼續對話。」(jf)