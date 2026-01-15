15/01/2026 15:06

【外圍經濟】歐洲汽車零件業迎前所未見裁員潮，兩年裁員逾10萬人

《經濟通通訊社15日專訊》歐洲汽車零件供應商正面臨前所未有的裁員潮。根據歐洲汽車供應商協會(CLEPA)最新數據，2025年零件供應商裁員5萬人，2024年裁員5.4萬人，兩年累計裁員人數突破10萬大關。 ​

歐洲汽車需求持續低迷，遠低於疫情前水平，加上電動車需求增長有限，迫使眾多車廠削減歐洲產量，進一步衝擊零件製造商。與此同時，該產業還面臨中國競爭對手的削價競爭壓力，低價產品不斷侵蝕市場份額。高昂成本、關稅影響及高利率環境，亦令供應商處境雪上加霜。 ​

全球最大汽車零件供應商博世於2025年9月宣布，因面臨每年25億歐元成本缺口，將於2030年前在德國裁減2.2萬個職位。其他歐洲主要零件商如Valeo、Forvia及Schaeffler等亦陸續宣布裁員數千人。業界分析預警，供應鏈中的中小型供應商2026年或面臨「破產潮」，尤其是專注傳統燃油引擎零件的三、四級供應商。(kk)