15/01/2026 16:39

《本港經濟》本港2025年11月商品出口貨量及進口貨量分別上升15.4%及15.1%

《經濟通通訊社15日專訊》政府統計處發表該2025年11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2025年11月香港的商品整體出口貨量及進口貨量按年分別上升15.4%及15.1%；2025年首11個月商品整體出口貨量及進口貨量分別上升12.0%及11.6%。



經季節性調整的數字顯示，截至2025年11月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升0.3%及2.0%。



2025年11月與2024年11月比較，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得升幅：越南(49.0%)、美國(43.8%)、台灣(37.8%)、中國內地（內地）(12.9%)及印度(2.7%)。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：台灣(5.2%)、印度(4.9%)、內地(3.0%)、越南(2.7%)及美國(1.7%)。



2025年11月與2024年11月比較，來自越南(92.6%)及內地(22.9%)的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自台灣(-0.4%)、新加坡(-3.8%)及韓國(-10.2%)的進口貨量則下跌。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：新加坡(5.3%)、台灣(4.2%)、越南(3.6%)、韓國(3.3%)及內地(2.2%)。(ul)