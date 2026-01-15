15/01/2026 08:25

【開市Ｇｏ】中國暫限H200進口，阿里千問今出新品，B站廣告收入報喜

2026年1月15日【要聞盤點】



1、美股周三（14日）連續第二個交易日回吐，投資者一邊消化新一輪大型銀行季績，一邊評估伊朗局勢升溫對風險胃納的影響，市場氣氛偏審慎。道指收市跌42.36點，或0.09%，報49149.63點；標普500指數跌37點，或0.53%，報6926點；納指跌238點，或1%，報23471點。中國金龍指數跌18點。日經期貨截至上午7時59分跌25點。



2、美國2025年11月最終需求生產者物價指數(PPI)按年上升3%，高於市場預期的2.7%，顯示批發層面的通脹壓力仍然強勁。按月比較，PPI上升0.2%，符合市場預期，較10月的0.1%增幅有所加快。



3、聯儲局褐皮書顯示，12月中旬以來美國經濟增速回升，就業情況穩定。明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利表明，1月完全沒有降息的動力。越來越多期權交易員預測全年利率維持不變。



4、美國最高法院周三未就美國總統特朗普關稅案作出裁決，下一個裁決窗口期可能在一周後。



5、丹麥表示與美國仍存在「根本分歧」，但雙方同意就格陵蘭問題成立高級別工作組。



6、特朗普簽署命令，要求美國政府獲得部分企業25%的晶片銷售收入分成，包括英偉達擬出口至中國的H200晶片，但暫緩對其他外國晶片加徵關稅。



7、美國宣布啟動加沙協議第二階段，但由於哈馬斯武裝人員拒絕解除武裝，停火面臨挑戰。



8、中國政府據悉要求國內企業停止使用部分美國和以色列的網絡安全產品，並計劃於今年上半年前全面替換為國產技術。



9、中國央行將於1月15日開展9000億元人幣買斷式逆回購操作，期限為6個月。



10、加拿大總理卡尼將於周四與中國總理李強會晤，周五與國家主席習近平舉行會談。中國官媒呼籲加拿大取消對中國產品的關稅。



11、日本自民黨干事長透露，首相高市早苗將於本月晚些時候宣布舉行大選，並於1月19日公布有關解散眾議院的更多細節。



12、日圓兌美元周三跌至18個月新低，日本財務大臣對匯率投機行為再次發出警告。



13、花旗第四季度純利下跌13%，儘管併購諮詢費飆升84%，但投行業務正逐步縮小與其他華爾街同行的差距。該行CEO警告今年將進一步裁員，並誓言解決落後的企業文化。



14、據《彭博》報導，中國晶片設計公司瀾起科技計劃在香港上市交易，並引入阿里巴巴(09988)及摩根資產管理作為關鍵投資者，顯示香港AI相關股票發行需求向好。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 今日發布千問新品，料重點展現千問執行力



攜程集團(09961)

- 隔晚ADS大跌超17%

- 回應遭市監總局反壟斷調查，稱目前業務正常



AI概念股：百度(09888)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988) 晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 中國海關據報告知H200晶片暫不允許進入中國



藥明合聯(02268)

- 溢價60%要約收購東曜藥業(01875)，東曜藥業今早復牌

- 預計全年淨利潤增逾38%，毛利增逾70%



嗶哩嗶哩(09626)

- 隔晚ADS一度漲逾7%，創近四年新高

- 首席營運官李旎披露，廣告收入連續11個季度按年增長超20%



滙豐控股(00005)

- 據悉考慮出售新加坡保險業務，估值或超10億美元



順豐控股(06936)、極兔速遞(01519)

- 雙方進行交叉認購促物流協同，各自涉資83億元

- 交易完成後順豐持股極兔升至約10%

- 交易完成後極兔將持有順豐約4.29%股權



電商股：阿里巴巴(09988)、美團(03690)、京東(09618)

- 全國電子商務工作會議要求優化發展環境、營造良好生態



新能源車股：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)

- 行業座談會要求堅決抵制新能源車無序「價格戰」



中信証券(06030)

- 全年純利300億元人民幣創歷史新高，同比升39%；營業收入升29%

- 成為首家資產總值超過2萬億元人民幣的內地券商



康龍化成(03759)

- 擬折讓近9%配股，淨籌逾13億元用於項目建設及還債



內房股：碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)、越秀地產(00123)

- 中國延續支持居民換購住房個人所得稅政策

- 越秀地產12月合約銷售額90億元人民幣



金礦股：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)

- 金價升穿4640美元創新高



中信銀行(00998)

- 預計全年淨利潤同比增長2.98%



中國罕王(03788)

- 終止分拆罕王黃金上市，控股股東承諾2028年底前不減持

- 終止建議改名「罕王黃金國際」，更換主席、首席執行官及總裁



鈞達股份(2865)

- 擬出資3000萬元人民幣認購星翼芯能逾16%股權，拓太空算力業務



金隅集團(02009)

- 預計全年虧損擴至最多12億元人民幣，受累於房地產業務





【油金報價】



紐約期油下跌1.89%，報每桶60.85美元



布倫特期油下跌0.12%，報每桶65.39美元



黃金現貨下跌0.22%，報每盎司4616.52美元



紐約期金上漲0.31%，報每盎司4621.24美元