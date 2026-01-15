15/01/2026 08:08

中國罕王(03788)終止分拆罕王黃金上市，控股股東承諾2028年底前不減持

《經濟通通訊社15日專訊》中國罕王(03788)公布，已作出戰略調整決定，以該集團作為黃金業務發展的平台，終止原擬進行的罕王黃金分拆上市計劃，並集中人力及財務資源，全力支持Mt Bundy金礦項目發展投產，同時維持中國鐵礦及高純鐵業務的穩定生產運營。作為戰略調整的配套措施，集團控股股東承諾，於2028年12月31日前不減持股份。



該集團指，罕王黃金擬分拆上市一事，於提交上市申請前，該集團須完成前期的財務報告編製工作。同時更改Cygnet金礦項目與Mt Bundy金礦項目的開發順序，相關獨立技術報告的編製亦需額外時間。基於有關因素，該集團評估可能無法於原擬定時間完成罕王黃金擬分拆上市計劃，故作終止。



*2030年起料黃金年產不低於25萬盎司*



該集團指，未來計劃方面，自2030年起，預期黃金年產量不低於25萬盎司。Mt Bundy金礦項目預期在2026年第三季度開始選礦廠及配套設施建設，2028年第一季度實現首次出金，2028年第二季度開始商業化黃金生產，初始10年內的平均年產金量約15萬盎司。至於Cygnet金礦項目預期於2029年第四季度首次出金，於2030年第一季度開始商業化黃金生產。(wh)