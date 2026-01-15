26,923.62
-76.19
(-0.28%)
26,933
-41
(-0.15%)
高水9
9,266.86
-48.70
(-0.52%)
5,828.35
-79.91
(-1.35%)
2,904.55億
4,112.60
-13.49
(-0.327%)
4,751.43
+9.50
(+0.200%)
14,306.73
+58.13
(+0.408%)
2,709.45
+9.05
(+0.34%)
96,602.6700
-349.1100
(-0.360%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0882
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9310
恒生指數
26,923.62
-76.19
(-0.28%)
期指
高水9
26,933
-41
(-0.15%)
國企指數
9,266.86
-48.70
(-0.52%)
科技指數
5,828.35
-79.91
(-1.35%)
大市成交
2,904.55億
股票
2,658.94億
(91.544%)
窩輪
84.92億
(2.924%)
牛熊證
160.70億
(5.533%)
即時更新：15/01/2026 16:58
可賣空股票總成交
1,383.02億
主板賣空
174.80億
(12.639%)
半日數據，更新：15/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,759.15億
4,112.60
-13.49
(-0.327%)
滬深300
4,751.43
+9.50
(+0.200%)
深証成指
14,306.73
+58.13
(+0.408%)
MSCI中國A50
2,709.45
+9.05
(+0.34%)
比特幣
資料由Binance提供
96,602.6700
-349.1100
(-0.360%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0882
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9310
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 29/03/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
即將公佈經濟數據
意大利-工業生產(月率)
即將公佈
15/01/2026 17:00
前值
-1.00%
市場預測
0.50%
意大利-工業生產(年率)
即將公佈
15/01/2026 17:00
前值
-0.30%
市場預測
-0.20%
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.4858
電匯客戶賣出
4.4658
更新：15/01/2026 16:55:56
