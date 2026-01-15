15/01/2026 17:18

東亞：料今年美國將減息三次，最快或今年首季開始減息

《經濟通通訊社15日專訊》東亞銀行財富管理處投資策略師吳永強表示，預料美聯儲在2026年將繼續減息，預期將減息三次，美國通脹持續回落，就業市場相對疲弱，認為美聯儲有減息空間，不排除最快今年首季開始減息。



東亞銀行財富管理處高級投資策略師黃燕娥表示，美國經濟增長向好，但就業市場仍存不確定性，料美聯儲傾向減息，另外美國聯儲局主席表現鷹派基調，而即將於今年接任的美聯儲主席人選料將為未來貨幣政策帶來較大變數，若其政策立場更為寬鬆，料將增加今年減息次數。



對於人民幣走勢，黃燕娥表示，預期中國經濟正步入政策成效收成期，進一步放寬財政及貨幣政策將有助提振經濟表現。若未來經濟數據持續向好，將支持人民幣展開下一階段的升浪。



黃燕娥預期日本央行將持續加息，日本央行將以持續通脹及經濟前景作加息的基礎。(bn)