15/01/2026 19:16

《再戰明天》德國公布CPI，美國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社15日專訊》德國公布CPI，及美國公布工業生產等數據，料為周五（16日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚6:00pm，英倫銀行總裁貝利參加「2026年貝拉焦會議」。



數據方面，周五5:00am（本港時間．下同），美國公布11月長期資本流動。3:00pm，德國公布12月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.3%收窄至1.8%。10:15pm，美國公布12月產能利用率，料維持於76%；12月工業生產月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。11:00pm，美國公布1月NAHB房屋市場指數，料由39升至40。



在本港，明日公布業績的公司有:靛藍星(08373)等。(wa)