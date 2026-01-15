15/01/2026 12:19

富達料今年亞洲市場或更勝一籌，AI仍是關鍵主題

《經濟通通訊社15日專訊》富達國際基金經理Jochen Breuer稱，投資者的樂觀情緒持續至 2026年，但美股強勢及巨型科技股領漲背後，升勢正擴展至其他市場，例如歐股以美元計算的表現與美股相若，而亞洲市場表現更勝一籌。



他稱，在估值高企、地緣政治雜音增加及宏觀訊號轉變之際，建議投資者加強投資組合韌性，包括優先考慮資產負債表穩健、現金流可預測、管理團隊與小股東利益一致的企業；堅守估值紀律；採取收益策略，但並非單純追逐高息，而是尋找可持續及具增長能力的股息來源；利用期權等工具。



*歐股以美元計算表現與美股相若*



美股方面，他指出人工智能仍是關鍵主題，但市場焦點集中最明顯的受惠者，相關估值已反映極高的資本開支回報及持續需求的預期，有關假設可能過於樂觀。不過，支撐人工智能全球關鍵價值鏈，如晶片製造、數據儲存、測試設備及硬件基礎設施等，大多位於亞洲及歐洲，加上亞洲主要市場正推動企業管治改革，包括中國內地及新加坡在企業管治與股東回報改善，皆有助投資者探索更廣闊的投資機會。



*人工智能價值鏈位於歐、亞*



貨幣方面，市場普遍預期美元走弱，這通常有利新興市場及非美元資產。配合美國以外市場估值相對合理，機會明顯傾向歐洲及亞洲。另外，電子支付、旅遊科技、記憶體、代工、工業自動化和硬件供應企業，均坐落於美國以外地區，在相對溫和的估值中持續展現穩健基本面。(rh)