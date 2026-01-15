15/01/2026 11:39
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息終止四連跌報2.85厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月終止四連跌拆息報2.84857厘，升20.071基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.90423厘，升10.352基點。
隔夜息報2.14452厘，升81.535基點；一周拆息升51.285基點，報2.52083厘，兩周則升48.601基點，報2.55732厘。長息方面，六個月拆息升5.357基點，報2.99381厘，一年期則升1.565基點，報3.01464厘。
港元匯價今日在7.7980-7.7936之間上落，最新報7.7971。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.14452
|+81.535
|一周
|2.52083
|+51.285
|兩周
|2.55732
|+48.601
|一個月
|2.84857
|+20.071
|兩個月
|2.9
|+17.536
|三個月
|2.90423
|+10.352
|六個月
|2.99381
|+5.357
|一年
|3.01464
|+1.565
