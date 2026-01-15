15/01/2026 10:44

《真知灼見－溫灼培》日圓後向聚焦下月大選

《真知灼見》日本首相高市早苗昨天（14日）正式宣布將於下周解散國會，並舉行大選。路孚特引述知情人士指，大選日期不排除在2月8日。據日媒報道，高市內閣的支持率現高達78.1%，相當強勁。至於高市所屬的自民黨的支持率也高企29.7%，遠高於主要反對黨，立憲民主黨的支持率為5.0%。相信這正好解釋高市要大選的原因。



除了把握高支持率的機會舉行大選之外，高市政府也希望藉此獲得人民對其推出龐大刺激經濟方案的支持。然而，作為一個債務龐大的國家，市場也擔心日本政府大幅推出刺激經濟方案對其債務的影響。另外，一旦解散國會，2026年度《財政預算案》通過的時間，將可能會從3月底押後到4月之後，屆時政府可能要編製臨時預算以維持財政運轉，料將為日本經濟帶來一定的負面影響。這一切，正為近期日圓匯價構成壓力。不過，為免日圓匯價過弱損害日本經濟，日本財務大臣片山皋月警告可能會採取干預措施，而其言論暫紓緩日圓的壓力。今早所見，日圓報4.9225港元。



根據路孚特數字，日圓本周曾跌破4.9港元，最低見4.8906港元。在過去39年的歷史中，除了這次之外，僅有三次短暫跌穿此水平。最近的一次發生在2025年1月，但當時日圓維持低於4.9港元的時間不足一天；再之前的一次則是在2024年6、7月期間，當時引發了日本央行的疑似干預，導致日圓回升。這次是否會重演歷史，值得我們拭目以待！《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



