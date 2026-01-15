15/01/2026 16:43

《環富通基金頻道15日專訊》安聯投資今日發布《2026年第一季市場觀點》，全面剖析宏觀經濟走勢、環球市場動態及資產配置策略。儘管面對多重挑戰，環球經濟於2026年初展現「承壓未折」的韌性。貨幣政策逐步轉向寬鬆、企業資產負債表穩健，加上人工智能(AI)帶來的結構性增長動力，為經濟提供有力支撐。與此同時，各國通脹率各異，美國通脹仍然偏高，而其他地區則有回落趨勢。在這樣的宏觀背景下，安聯投資上調其對風險資產的配置取態，並透過跨資產類別及地區進行多元化配置。此外，地緣政治風險不容忽視。美國年初對委內瑞拉採取的軍事行動，突顯地緣局勢仍可能為市場帶來不確定性。歐洲確實存在個別值得關注的投資機遇，而亞洲地區的股票和外匯市場均出現了價值被低估的情況。安聯投資預期，今年將會是具抗逆力但形勢複雜的一年，採取主動型管理將是箇中關鍵；將AI等結構性增長驅動因素結合新興市場股票、貴金屬及價值被低估的貨幣，有助平衡投資組合的風險及回報。*宏觀展望*安聯投資首席經濟師Christian Schultz表示，美國經濟表現出乎意料的韌性，惟內在增長仍然脆弱。該行預期2026年美國GDP增長將落在1.4%至1.9%之間。歐洲方面，預期歐元區2026年的周期展望相對穩健，一方面是通脹維持良好表現，將回落至歐洲央行2%的目標以下，另一方面是由德國將帶頭實施更強有力的財政支持。至於亞洲，中國GDP料將於2026年上半年因財政刺激政策的提前發力而短暫反彈。然而，受制於疲弱的消費支出，全年經濟增長將回歸結構性放緩的軌道，增速預期介乎4.2%至4.7%之間。日本方面，若財政支出進一步擴張，日本銀行(BoJ)或需比目前預期更積極收緊政策，可能於2026年年中前加息多於25個基點。*股票市場展望*安聯投資股票首席投資總監Michael Heldman表示，儘管美股估值看來偏高，尤其是大型科技股，惟受惠於製造業資本開支回升，仍存在投資機遇。日本和英國股市根據該行的估值模型仍屬偏低，而歐洲則受惠於財政刺激與持續推進策略性自主。在亞洲，中國AI浪潮擴散至各行各業，印度的數碼科技日益滲透，皆展現強勁增長動能。在行業層面，生命科學企業正迎來復甦契機，AI轉型效應的長線投資仍具堅實基礎，而公用事業板塊則有望受惠於能源需求攀升的趨勢。*固定收益市場展望*固定收益方面，安聯投資固定收益首席投資總監曾崢提到，環球債券市場走勢分歧，投資者適宜對存續期管理採取積極管理。在美國等核心債券市場，該行偏好短期政府債券，預期美國收益率曲線會趨於陡峭。在加拿大，隨著貨幣寬鬆政策接近尾聲，收益率曲線平坦化策略更具吸引力。新興市場主權債券，尤其是巴西、秘魯及南非，這些經濟體的實質利率具吸引力。在投資級別信貸領域，該行偏好資本結構中較高級別的產品，當中傾向金融及公用事業板塊多於周期性工業。高收益債券投資需要採取多元化及審慎篩選的策略，當以中新興市場企業債及亞洲高收益債最具吸引力。(hl)*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。