15/01/2026 10:52

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕預期長期政府債券孳息率攀升

▷ 2026年全球政府持續發債融資赤字

▷ 美國現金利率與十年期國債息差30基點 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain指，對2026年初固定收益市場的看法與2025年一致：預期長期優質政府債券孳息率有望顯著攀升。*料今年孳息曲線持續陡斜，有望吸引投資者減持現金*2026年全球資金競爭將持續激烈，幾乎所有政府都將繼續發債為赤字融資，推高孳息率。另外，鑑於人工智能(AI)相關債務供應的湧現，新債發行量較去年預期更大。因此，預期2026年孳息曲線將持續陡斜，最終有望達至足以吸引投資者減持現金的水平。雖然美國國債孳息率曲線已經趨向陡斜，長期孳息率向上，但這個趨勢仍未結束。孳息率已經上升，截至2025年底，彭博全球綜合指數收益率接近金融危機以來最高水平。值得注意的是，這發生在央行減息之際。但美國國債投資者需要更高的額外孳息率，才會減持現金轉投長期債券。截至2026年1月2日，美國現金利率與十年期國債收益率之差略高於30個基點。息差需要達到約150至200個基點，長期債券才具吸引力。這可能看似很高，但其他國家已經出現這種孳息率曲線。在紐西蘭，現金與十年期政府債券收益率之差超過200個基點。在加拿大，孳息率差距最近達到120個基點。在日本，現金與三十年期政府債券收益率之差接近270個基點。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。