15/01/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升56點子，報7.0064，創逾兩年半高
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0064，較上個交易日升56點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱近390點，上個交易日報7.0120。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0064
|-56.00
|1歐元/人民幣
|8.1312
|-111.00
|100日圓/人民幣
|4.4086
|+128.00
|1港元/人民幣
|0.8988
|-0.40
|1英鎊/人民幣
|9.3786
|-64.00
|1澳元/人民幣
|4.6593
|-119.00
|1紐元/人民幣
|4.0009
|-77.00
|1新加坡/人民幣
|5.4231
|-30.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7298
|+17.00
|1加元/人民幣
|5.0254
|-74.00
|1人民幣/林吉特
|0.5787
|-8.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2601
|-289.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3478
|+42.00
|1人民幣/韓元
|209.9600
|-134.00