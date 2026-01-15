15/01/2026 10:56

【ＡＩ】階躍星辰語音推理模型Step-Audio-R1.1登頂大模型評測榜單

《經濟通通訊社15日專訊》階躍星辰公司宣布，其開源的原生語音推理模型Step-Audio-R1.1在大模型評測榜單Artificial Analysis Speech Reasoning上登頂榜首。該榜單是目前業界評估「原生語音模型(Native Audio Models)」第三方基準之一。核心考量模型直接處理音頻並進行複雜邏輯推理的能力，主要考察維度包括準確率、首包延遲等。



據介紹，這款模型具有深度語音推理能力和實時響應功能，能夠在沒有額外延遲的情況下，端到端理解語音內容，具備「像人類一樣聽到對話即思考」的特點。其最新版本不僅提升了實時對話能力，還增強了複雜語音推理能力，完整的實時語音API計劃於明年2月上線。目前，用戶可以通過開放的聊天模式體驗到R1.1的核心功能，支持邊想邊說的流式推理。(wn)