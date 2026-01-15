15/01/2026 09:22

【抓捕馬杜羅】中國據悉就委內瑞拉貸款尋求保障

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》援引知情人士報道稱，中國官員尋求與委內瑞拉和美國官員舉行會談，以獲得其對該國貸款的有關保障。



知情人士表示，此次接觸是中國政府和銀行為保障自身經濟和貸款利益而採取的行動之一。在美軍強擄委內瑞拉總統馬杜羅並將其帶離加拉加斯後，特朗普政府試圖將委內瑞拉拉近其勢力範圍。



*委內瑞拉對華債務或達200億美元*



委內瑞拉究竟還欠中國實體多少債務尚不明確，該國在2017年違約後就停止公布詳細的債務數據。相關估計差異懸殊，分析師認為未償債務在100億至200億美元之間。預計中國會堅持要求在未來任何涉及委內瑞拉的債務重組中佔一席之地。



中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國與委內瑞拉的合作是兩個主權國家之間的合作，受國際法和兩國國內法的保護。中方將採取一切必要措施，維護自身在委內瑞拉的合法權益。



他並重申中方立場，即美國的行動侵犯委內瑞拉主權，並表示無論局勢如何變化，中委兩國都將繼續在共同感興趣的領域開展合作。(ry)