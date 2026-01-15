15/01/2026 15:24
【聚焦數據】12月社融規模增量2.21萬億元勝預期，全年增量35.6萬億
《經濟通通訊社15日專訊》中國人民銀行今日披露2025年金融統計數據報告。初步統計，2025年全年社會融資規模增量累計為35.6萬億元（人民幣．下同），比上年多3.34萬億元。
按去年12月公布的前11個月社融規模增量33.39萬億元計算，即去年12月社會融資規模增2.21萬億元，高於預期的2萬億元。
*政府債券淨融資13.84萬億元，同比多2.54萬億元*
2025年全年，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.91萬億元，同比少增1.13萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2043億元，同比少減1873億元；委託貸款增加1203億元，同比多增1780億元；信託貸款增加3682億元，同比少增294億元；未貼現的銀行承兌匯票增加112億元，同比多增3405億元；企業債券淨融資2.39萬億元，同比多4825億元；政府債券淨融資13.84萬億元，同比多2.54萬億元；非金融企業境內股票融資4763億元，同比多1863億元。(jq)
