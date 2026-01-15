15/01/2026 16:39

【數據解讀】人行：還原地方專項債置換對貸款影響，去年人幣貸款餘額增約7%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》人民銀行調查統計司司長閆先東在國新辦新聞發布會上表示，2025年末，金融機構人民幣各項貸款餘額同比增長是6.4%，如果還原地方專項債置換對貸款的影響，增速在7%左右；全年人民幣各項貸款新增16.27萬億元（人民幣．下同），顯示金融體系對實體經濟的信貸支持保持在較高水平。



另外，閆先東表示，2025年末，資管產品總資產達到119.9萬億元，同比增長13.1%。其中，銀行理財34.5萬億元，公募基金14.8萬億元，資產管理信託22.8萬億元，保險、券商、基金、期貨、金融資產投資公司的資管產品合計是21.6萬億元。



一方面，2025年資管產品募集到的住戶和非金融企業的資金分別增加4萬億元和1萬億元，比2024年全年分別多增3379億元和2000億元。另一方面，2025年，資管產品底層資產中存款、存單新增4.6萬億元，佔資管各類新增底層資產的近五成。