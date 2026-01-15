15/01/2026 11:14
《神州拆息》放水1694億，Shibor隔夜跌1.6基點
《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行今日進行1793億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
人行昨日公告，將於今天以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展9000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(181天)，對沖1月13日到期的6000億元買斷式逆回購。人行已於1月8日開展1.1萬億元3個月期買斷式逆回購，操作規模持平於當日到期量。本月計，人行進行合共2萬億元買斷式逆回購，對沖本月的1.7萬億元到期量，即淨投放3000億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅3個月、6個月不變，其餘跌，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
人行昨日公告，將於今天以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展9000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(181天)，對沖1月13日到期的6000億元買斷式逆回購。人行已於1月8日開展1.1萬億元3個月期買斷式逆回購，操作規模持平於當日到期量。本月計，人行進行合共2萬億元買斷式逆回購，對沖本月的1.7萬億元到期量，即淨投放3000億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅3個月、6個月不變，其餘跌，報價如下：
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3740
|-1.60
|1周
|1.4850
|-6.50
|2周
|1.5550
|-1.20
|1個月
|1.5596
|-0.04
|3個月
|1.6000
|+0.00
|6個月
|1.6200
|+0.00
|9個月
|1.6390
|-0.10
|1年
|1.6490
|-0.10
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)