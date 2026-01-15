15/01/2026 09:52

【聚焦人幣】中間價創逾兩年半高，人幣即期開市升34點子報6.97

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0064，較上個交易日升56點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱近390點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開34點子，報6.9700，上個交易日即期匯率收盤報6.9734。



隔夜日圓自18個月低點反彈，美元回升遇阻，人民幣經歷震盪後重返偏升走勢，畢竟客盤仍偏結匯，監管也會延續對單邊預期的過濾舉措。市場人士稱，中國巨大的順差規模有助於人民幣匯率中期偏強，應繼續趁著美指反彈繼續逢高結匯。



加拿大皇家銀行資本市場最新觀點指出，近若中國宣布進一步財政刺激，也將改善其周期性前景，助力股市資金流入，並催化USD/CNH(美元兌離岸人民幣)開啟新的下行走勢。(jq)