《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9698，較上個交易日4時30分收盤價升36點子，兩連升，續創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9678至6.9755之間波動。離岸人民幣兌美元(CNH)現升36點子，報6.9677。今日人民幣兌一美元中間價報7.0064，較上個交易日升56點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱近390點。市場人士稱，市場對人民幣穩步偏升預期一致，預計春節前有望保持當前走勢。「美元/人民幣穩步下行，短期趨勢改不了，」一中資行交易員稱，「國內股市表現好，美元的利率優勢不是很明顯，待結匯需求還是很大。」另一外資行交易員稱，中間價信號明顯，美元/人民幣應該繼續下跌，每天跌一些，等中間價破7關口，估計結匯需求會進一步增加。*人行：中國沒必要通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢*人行副行長鄒瀾今日在國新辦新聞發布會上表示，中國匯率政策是清晰的、一貫的，堅持市場在匯率形成中發揮決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國是負責任的大國，沒有必要、也無意通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢。鄒瀾稱，也要看到外部形勢依然複雜嚴峻，主要經濟體利率調整幅度和節奏還有不確定性，地緣政治衝擊可能持續存在，對匯率走勢會有一定的擾動，人民幣匯率預計將繼續雙向浮動，保持彈性。鄒瀾指出，向前看，中國具有超大規模市場和完整產業鏈，科技創新和產業創新加速融合，新動能蓬勃發展，內需潛力不斷釋放，國內國際雙循環更加暢通，宏觀經濟基本面長期向好，這對人民幣匯率基本穩定形成了支撐。(jq)