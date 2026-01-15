直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
26,864.46
-135.35
(-0.50%)
26,884
-90
(-0.33%)
高水20
9,248.68
-66.88
(-0.72%)
5,796.42
-111.84
(-1.89%)
2,032.19億
4,109.36
-16.73
(-0.405%)
4,735.33
-6.60
(-0.139%)
14,232.57
-16.03
(-0.113%)
2,694.05
-6.35
(-0.24%)
96,394.9200
-556.8600
(-0.574%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0925
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9323
恒生指數
26,864.46
-135.35
(-0.50%)
期指
高水20
26,884
-90
(-0.33%)
國企指數
9,248.68
-66.88
(-0.72%)
科技指數
5,796.42
-111.84
(-1.89%)
大市成交
2,032.19億
股票
1,804.49億
(88.795%)
窩輪
75.08億
(3.694%)
牛熊證
152.62億
(7.510%)
即時更新：15/01/2026 13:56
可賣空股票總成交
1,383.02億
主板賣空
174.80億
(12.639%)
半日數據，更新：15/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,340.51億
4,109.36
-16.73
(-0.405%)
滬深300
4,735.33
-6.60
(-0.139%)
深証成指
14,232.57
-16.03
(-0.113%)
MSCI中國A50
2,694.05
-6.35
(-0.24%)
比特幣
資料由Binance提供
96,394.9200
-556.8600
(-0.574%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0925
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9323
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
25
一月
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演 沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演
大型盛事 文化藝術
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹...
推介度：
25/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特09961 攜程集團—Ｓ00700 騰訊控股
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
96,394.92
-556.86
-0.574%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,311.6600
-43.2600
-1.289%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.4025
-0.0119
-2.872%
更新：15/01/2026 13:55
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,597.3100
-17.5600
-0.381%
XAG 白銀現貨
88.0855
-4.1150
-4.463%
更新：15/01/2026 13:55
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.1967
更新：15/01/2026 13:55:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處