15/01/2026 17:17
【聚焦人幣】外匯局：12月銀行結售匯順差大幅擴至1001億美元
《經濟通通訊社15日專訊》國家外匯管理局公布，2025年12月，銀行結匯22446億元人民幣，售匯15382億元人民幣。2025年1-12月，銀行累計結匯185227億元人民幣，累計售匯171314億元人民幣。
按美元計值，2025年12月，銀行結匯3180億美元，售匯2179億美元，結售匯順差1001億美元，11月為157億美元。2025年1-12月，銀行累計結匯25949億美元，累計售匯23983億美元，累計結售匯順差1966億美元。
2025年12月，銀行代客涉外收入58197億元人民幣，對外付款50186億元人民幣。2025年1-12月，銀行代客累計涉外收入569405億元人民幣，累計對外付款547906億元人民幣。
按美元計值，2025年12月，銀行代客涉外收入8244億美元，對外付款7109億美元，順差1135億美元。2025年1-12月，銀行代客累計涉外收入79725億美元，累計對外付款76704億美元，累計順差3021億美元。(sl)
