15/01/2026 15:43

【人行操作】人行：1月19日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行副行長鄒瀾今日在國新辦記者會上表示，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整。



人民銀行網站隨即發文公布，為更好發揮結構性貨幣政策工具的激勵作用，引導金融機構加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，人民銀行決定自2026年1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，再貼現利率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。(sl)