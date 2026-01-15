15/01/2026 08:34

《經濟通通訊社15日專訊》華爾街銀行業第四季度業績表現參差，其中美國銀行多項核心指標超越市場預期。該行第四季度除利息支出後的營收達284億美元，超出市場預期的277.8億美元；淨利息收入錄得158億美元，高於分析師預期的154.8億美元。美銀第四季度純利潤達76億美元，按年增長12%，每股攤薄收益0.98美元，超越市場預期的0.96美元。全年淨利潤突破300億美元，股東回報率及營運效率均錄得改善。*出售俄羅斯業務拖累花旗業績*不過，花旗集團第四季業績純利為24.7億美元，按年下跌13%，每股盈利1.19美元。業績受累於出售俄羅斯業務錄得稅後，虧損11億美元的一次性項目拖累。撇除該項目後，核心純利達36億美元，調整後每股盈利1.81美元，較市場預期的1.67美元高出8%。期內收入為198.7億美元，按年增長2.1%，惟略遜分析師預期的209.4億美元。若剔除俄羅斯相關項目影響，收入實際按年增長8%。收入增長主要由銀行業務、資金服務、美國個人銀行及財富管理業務帶動，其中投資銀行費收入飆升35%至12.9億美元，受惠於併購交易活動回暖。2025年全年純利為143億美元，按年上升13%，每股盈利6.99美元。期內信貸損失撥備為22億美元，較上年度的26億美元有所改善。集團淨息差（不包括市場業務）按年增長14%，反映貸款增長及息差擴闊效應。(rc)