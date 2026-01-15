15/01/2026 08:48

【特朗普當政】聯儲局褐皮書顯示全美經濟和緩增長，就業水平基本不變

《經濟通通訊社15日專訊》聯儲局在褐皮書調查報告中表示，自11月中旬以來，美國大部分地區的經濟活動以「輕微至和緩的速度」回升。



報告稱：「這標誌著較過去三個報告周期的改善，當時多數轄區報告幾乎沒有變化。」



根據報告，12個地方聯儲轄區中，有8個地區的就業水平基本保持不變。薪酬增長速度「溫和」，「多位聯絡人表示薪酬增長已回到正常水平。」



此外，多數轄區的價格水平以「溫和」的速度上漲。儘管如此，報告稱，「一些最初自行消化與關稅相關成本的聯絡人，隨著關稅實施前的庫存逐步耗盡，或隨著維持利潤率的壓力變得更加迫切，開始將這些成本轉嫁給客戶。」(rc)