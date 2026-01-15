15/01/2026 09:18

【特朗普當政】美國將大規模暫停發放移民簽證，全球逾三分之一國家受影響

《經濟通通訊社15日專訊》美國國務院將暫停向包括巴西、索馬里和伊朗在內的75個國家的人員簽發移民簽證。



此次暫停簽證將於本月21日開始，預計對親屬移民的衝擊最大，主要影響本可獲得永居資格的美國公民配偶、子女及其他直系親屬。



國務院發言人Tommy Pigott表示，此舉旨在終結「那些試圖從美國人民身上攫取財富的人對美國移民體系的濫用。」國務院在X平台補充稱，該措施適用於「移民在抵達後往往會成為美國公共負擔的國家。」



此次暫停措施不適用於旅遊簽證或臨時工作簽證，意味著該應不會干擾度假計劃，也不會影響預計將在今年世界杯期間，以旅遊簽證入境的數十萬名球賽觀眾的行程。(rc)