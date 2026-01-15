26,960.49
-39.32
(-0.15%)
26,985
+11
(+0.04%)
高水25
9,294.74
-20.82
(-0.22%)
5,817.47
-90.79
(-1.54%)
1,285.73億
4,114.79
-11.30
(-0.274%)
4,744.02
+2.09
(+0.044%)
14,235.00
-13.60
(-0.095%)
2,699.19
-1.21
(-0.04%)
96,277.8400
-673.9400
(-0.695%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0937
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9330
即時更新：15/01/2026 10:50
可賣空股票總成交
3,038.26億
主板賣空
428.96億
(14.119%)
更新：14/01/2026 16:59
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.1976
更新：15/01/2026 10:46:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
96,277.84
-673.94
-0.695%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,314.6100
-40.3100
-1.202%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.1443
-0.0029
-1.997%
更新：15/01/2026 10:46
