15/01/2026 10:00

【抓捕馬杜羅】特朗普與委內瑞拉代總統通話，據報雪佛龍本周將獲准擴大委國營運

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普周三（１４日）表示，與委內瑞拉代總統羅德里格斯進行了「非常好的通話」。多位石油業消息人士同日透露，雪佛龍預計本周將從美國政府獲得對委內瑞拉營運許可，增加在該國的石油生產和出口。



消息人士透露，雪佛龍是獲得特朗普政府批准、在委內瑞拉開展業務的幾家公司之一。總部位於美國的瓦萊羅能源、全球貿易商Mercuria和嘉能可，也一直在與華盛頓方面進行談判，以爭取在委內瑞拉開展業務的許可。



雪佛龍是目前唯一在委內瑞拉開採原油的美國大型石油公司，與PDVSA合作，日產量約為24 萬桶。自去年7月以來，該公司一直在委內瑞拉營運，並在獲得美國有限授權的情況下向美國出口石油。



*特朗普：委國代總統正與美國政府合作*



美國總統特朗普當天表示，他與委內瑞拉代總統羅德里格斯進行了「非常好的通話」，稱讚她與美國政府的合作。



特朗普在社交平台發文稱：「我們正取得巨大進展，因為我們幫助委內瑞拉穩定和復甦。雙方討論了諸多議題，包括石油、礦產、貿易，當然還有國家安全。美國與委內瑞拉之間的這種夥伴關係對所有人來說都意義非凡。」



特朗普發表上述言論的一天後，他將與委內瑞拉反對派領導人、諾貝爾和平獎得主馬查多舉行一場備受期待的會晤，馬查多正尋求修復與特朗普的關係，並提升其在華盛頓的地位。(rc)