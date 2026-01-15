15/01/2026 10:31

【外圍經濟】美日財長談匯率問題，日本外匯官員稱不排除干預匯市

《經濟通通訊社15日專訊》美國財長貝森特與日本財務大臣片山皋月周三（14日）舉行會談，指出匯率過度波動令人擔憂，並強調需要合理制定並溝通貨幣政策。



美國財政部發布了會談內容摘錄，貝森特感謝片山皋月出席關鍵礦產峰會，並重申對美日同盟的堅定信心，「對日本在經合組織全球最低稅率問題上的積極參與表示讚賞。」



*日本外匯事務負責人：不排除干預*



此外，日本外匯事務負責人三村淳同日表示，他看到外匯市場出現令人擔憂的單邊急劇波動，當局不排除回應匯率過度波動的任何手段，將對投機行為採取適當應對措施。



美元兌日圓現報158.31，下跌0.0757%。(rc)