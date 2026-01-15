15/01/2026 10:58

【特朗普當政】美國共和黨議員發言人：國會正安排鮑威爾聽證會事宜

《經濟通通訊社15日專訊》美國共和黨議員French Hill的發言人表示，國會一個委員會正與聯儲局主席鮑威爾，就安排他出席下次國會聽證會聯絡，但這一進程因最近司法部向聯儲局發出傳票而受到干擾。



周三（14日）早些時候，共和黨人、眾議院金融服務委員會主席French Hill表示，鮑威爾可能因傳票事件而缺席下次聽證會。Hill的一名發言人隨後澄清，關於聽證會日期的討論仍在進行中。



發言人Brooke Nethercott在聲明中表示：「Hill主席的意思是，這會在我們與鮑威爾主席溝通安排他聽證會的過程中造成干擾。」



鮑威爾周日（11日）表示，美國司法部已向聯儲局發出大陪審團傳票，威脅要對其提出刑事指控。根據1978年對相關法律所作的修訂，聯儲局主席須按要求每年兩次出席國會聽證會，就貨幣政策和經濟形勢提供證詞。(rc)