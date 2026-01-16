26,844.96
-78.66
(-0.29%)
26,842
+13
(+0.05%)
低水3
9,220.81
-46.05
(-0.50%)
5,822.18
-6.17
(-0.11%)
2,550.79億
4,101.91
-10.69
(-0.260%)
4,731.87
-19.56
(-0.412%)
14,281.08
-25.65
(-0.179%)
2,694.35
-15.10
(-0.56%)
95,270.9600
-333.8500
(-0.349%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0756
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9435
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,844.96
-78.66
(-0.29%)
期指(夜)
低水3
26,842
+13
(+0.05%)
國企指數
9,220.81
-46.05
(-0.50%)
科技指數
5,822.18
-6.17
(-0.11%)
大市成交
2,550.79億
股票
2,321.47億
(91.010%)
窩輪
74.05億
(2.903%)
牛熊證
155.27億
(6.087%)
即時更新：16/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,215.50億
主板賣空
324.37億
(14.641%)
更新：16/01/2026 16:59
上証指數
成交：13,380.17億
4,101.91
-10.69
(-0.260%)
滬深300
4,731.87
-19.56
(-0.412%)
深証成指
14,281.08
-25.65
(-0.179%)
MSCI中國A50
2,694.35
-15.10
(-0.56%)
比特幣
資料由Binance提供
95,270.9600
-333.8500
(-0.349%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0756
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9435
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1150
更新：16/01/2026 19:05:13
即將公佈經濟數據
加拿大-新屋動工
即將公佈
16/01/2026 21:15
前值
25.41萬
市場預測
26.00萬
美國-工業生產(月率)
即將公佈
16/01/2026 22:15
前值
0.20%
市場預測
0.10%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
