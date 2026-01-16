16/01/2026 17:18

《外圍焦點》美聯儲金融監管副主席發表講話，美國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美股昨日全線造好，擺脫連續兩日跌勢。受台積電(US.TSM)與華爾街大行發布的強勁季績刺激，AI與銀行股成為升市火車頭，加上最新經濟數據顯示美國製造業前景向好，投資氣氛顯著回暖。道指收市升292.81點或0.6%，報49442.44點；標普500指數升17.87點或0.26%，報6944.47點；納指升58.27點或0.25%，報23530.02點。港股方面，恒生指數收市報26844，跌78點或0.3%，成交2551億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行總裁貝利參加「2026年貝拉焦會議」。11:50pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在一個經濟論壇上發表開幕和致辭講話。17日凌晨12:00am，美聯儲金融監管副主席鮑曼就經濟前景和貨幣政策發表講話。



數據方面，今晚10:15pm，美國公布12月產能利用率，料維持於76%；12月工業生產月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。11:00pm，美國公布1月NAHB房屋市場指數，料由39升至40。(wa)