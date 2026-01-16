27,013.05
+89.43
(+0.33%)
4,123.39
+10.79
(+0.262%)
4,774.74
+23.31
(+0.491%)
14,379.06
+72.33
(+0.506%)
95,743.2100
+138.4000
(0.145%)
16/01/2026 09:02
美匯指數報99.394，美國最新初請失業金人數跌至19.8萬低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.394
|99.321
|0.073
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.64/68
|158.57/61
|158.61/65
|歐元/美元
|1.1602/06
|1.1605/09
|1.1607/11
|英鎊/美元
|1.3375/79
|1.3378/82
|1.3378/82
|美元/瑞郎
|0.8036/40
|0.8034/38
|0.8030/34
|美元/加元
|1.3895/99
|1.3892/96
|1.3891/95
|澳元/美元
|0.6696/00
|0.6698/02
|0.6696/67
|紐元/美元
|0.5743/47
|0.5743/47
|0.5739/43
|美元/人民幣
|6.9665/69
|6.9666/70
|6.9662/66
|美元/港元
|7.7966/70
|7.7975/79
|7.7973/77
上述報價只供參考用