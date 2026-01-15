26,923.62
-76.19
(-0.28%)
27,150
+217
(+0.81%)
高水226
9,266.86
-48.70
(-0.52%)
5,828.35
-79.91
(-1.35%)
2,904.55億
4,112.60
-13.49
(-0.327%)
4,751.43
+9.50
(+0.200%)
14,306.73
+58.13
(+0.408%)
2,709.45
+9.05
(+0.34%)
95,757.5000
+152.6900
(0.160%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0810
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9320
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,923.62
-76.19
(-0.28%)
期指(夜)
高水226
27,150
+217
(+0.81%)
國企指數
9,266.86
-48.70
(-0.52%)
科技指數
5,828.35
-79.91
(-1.35%)
大市成交
2,904.55億
股票
2,658.94億
(91.544%)
窩輪
84.92億
(2.924%)
牛熊證
160.70億
(5.533%)
即時更新：15/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,576.41億
主板賣空
350.78億
(13.615%)
更新：15/01/2026 16:59
上証指數
成交：11,759.15億
4,112.60
-13.49
(-0.327%)
滬深300
4,751.43
+9.50
(+0.200%)
深証成指
14,306.73
+58.13
(+0.408%)
MSCI中國A50
2,709.45
+9.05
(+0.34%)
比特幣
資料由Binance提供
95,757.5000
+152.6900
(0.160%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0810
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9320
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

全球最安全航空公司2026|香港快運連續2年獲選「全球最安全...
玩樂旅遊 玩樂假期

全球最安全航空公司2026|香港快運連續2年獲選「全球最安全...
中環藍鰭吞拿魚專門店！傳統江戶前壽司手藝+直送豐洲鮮魚，親民...
Travel & Dining Yan Can Taste

中環藍鰭吞拿魚專門店！傳統江戶前壽司手藝+直送豐洲鮮魚，親民...
名人保養 │ 57歲前TVB小生蔡子健復出拍劇，身形走樣掀網...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 57歲前TVB小生蔡子健復出拍劇，身形走樣掀網...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00285 比亞迪電子00001 長和
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.14%
1個月
2.85%
3個月
2.90%
更新：15/01/2026 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
95,757.50
+152.69
+0.160%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,320.9500
+2.2500
+0.068%
Tron-波場幣-TRX TRX 波場幣
0.3115
-0.0012
-0.384%
更新：16/01/2026 08:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處