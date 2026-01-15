16/01/2026 07:53

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股15日反彈，道指升0.6%收49442.44點

▷ 台積電Q1淨利年增35%，股價收漲4.4%

▷ 羅素2000指數連續10日跑贏標普500創紀錄 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社16日專訊》美股周四（15日）全線造好，擺脫連續兩日的跌勢。受台積電(US.TSM)與華爾街大行發布的強勁季績，AI與銀行股成為升市火車頭，加上最新經濟數據顯示美國製造業前景向好，投資氣氛顯著回暖。道指收市升292.81點，或0.6%，報49442.44點；標普500指數升17.87點，或0.26%，報6944.47點；納指升58.27點，或0.25%，報23530.02點。台積電公布最新季度業績，淨利潤按年勁升35%，創下單季歷史新高，同時顯示晶片需求依然韌性十足，股價收高4.4%。受消息帶動，相關供應鏈與同行全線走高。應用材料(US.AMAT)升5.7%；英偉達(US.NVDA)升2.1%，AMD(US.AMD)亦升1.9%。華爾街投行相繼交出優於預期的第四季度成績表，顯示金融市場活動依然活躍，摩根士丹利(US.MS)大漲5.8%。高盛(US.GS)股價收市上揚4.6%。小型股持續上漲，羅素2000指數連續第十個交易日跑贏標普500指數，創下1990年以來最長紀錄。美國勞工部公布上周新領失業救濟人數下降，顯示勞動力市場依然穩健；同時，紐約聯儲與費城聯儲的製造業指數均遠好於預期，緩解了市場對經濟衰退的憂慮。*美匯一度高見99.49*美匯指數止跌回穩，並重上99.3水平。美匯指數一度高見99.49，日內升幅約0.3%，報99.38。美元兌日圓維持在158.5水平附近徘徊，日內微升0.1，報158.61。歐元兌美元延續跌勢，盤中一度跌穿1.16水平，日內跌幅約0.3%，報1.1604。現貨金與紐約期金雙雙回落，但仍穩守每盎司4600美元的心理關口。現貨黃金報每盎司4606美元，日內下跌0.4%。紐約期金報每盎司4607美元，下跌約0.6%。白銀表現相對強勢，徘徊於90美元水平。國際油價周四大幅回調，紐約期油報每桶58.83美元，單日急瀉約4.9%；倫敦布蘭特期油報每桶63.48美元，下跌4.5%。(jf)