16/01/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》央行利好六箭

《政政經經》前日（14日）證監出手遏止過度熱炒，但昨日（15日）又到央行出手，連發6個利好貸款市場的政策。一利淡，一利好，怎解讀？



先看央行的利好六箭。



此次央行利好六箭連發：



1. 下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。



自2026年1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95厘、1.15厘和1.25厘，再貼現利率為1.5厘，抵押補充貸款利率為1.75厘，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25厘。



2. 增加支農支小再貸款額度5000億元（人民幣．下同），總額度中單設中小民營企業再貸款額度1萬億元。



增加支農支小再貸款額度5000億元，將支農支小再貸款額度與再貼現額度打通使用。在支農支小再貸款項下設立民營企業再貸款，額度1萬億元，引導地方法人金融機構進一步聚焦重點，加力支持民營中小微企業。民營企業再貸款的期限、利率、發放方式等與現行支農支小再貸款一致。



3. 將科技創新和技術改造貸款額度從8000億元增加至1.2萬億元。



增加科技創新和技術改造再貸款額度，並擴大支持範圍，將科技創新和技術改造貸款額度從8000億元增加4000億元至1.2萬億元，並將研發投資水平較高的民營中小企業納入支持領域。



4. 將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%。



會同金融監管總局，將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%。



5. 合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，合計提供再貸款額度2000億元。



合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具，將此前已經設立的民營企業債券融資支持工具、科技創新債券風險分擔工具合併管理，合計提供再貸款額度2000億元。



*拓展碳減排支持工具支持領域*



6. 為推動經濟社會發展全面綠色轉型，進一步做好綠色金融大文章，中國人民銀行決定將節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等具有直接碳減排效應的項目納入碳減排支持工具支持領域。碳減排支持工具按季操作，每次操作提供1年期再貸款資金，全年操作量不超過8000億元。中國人民銀行根據貨幣政策調控需要確定季度操作量，依據金融機構向支持領域發放的貸款情況以及再貸款需求，按照政策規定提供再貸款資金支持。



市場預期央行在今年上半年有望降準降息。



此前市場預期，央行在今年上半年有望降準降息。



2025年12月11日，渣打銀行大中華區及北亞首席經濟學家丁爽指出適度寬鬆的貨幣政策更多是配合財政政策，減息空間相對有限。丁爽預計，2026年一季度將降準25個基點；二季度將降息10個基點，更多發揮訊號作用。同時，央行在二級市場買賣國債的操作將常態化，以此保持流動性合理充裕。



2025年年底，摩根大通在報告中指出，預計中國人民銀行明年上下半年各降息10個基點，並在2026年第一季將存款準備金率(RRR)下調50個基點，以緩解流動性壓力並支撐銀行利潤率。



此外，東吳證券在2026年貨幣政策的展望中表示，2026年國內「降準」仍有1至2次的操作空間，國債買賣操作將進一步常態化，並且成為「降準」的有效補充；「價格」上政策利率或有1至2次「降息」空間，對應10至20bps調降幅度。



前日收緊炒家頭寸，是遏炒賣熱度。昨日普遍降借貸利率是撐經濟，是雙節棍。阿爺始終是不務虛（光炒）而務實（經濟實體轉好），兩者並不矛盾，經濟向好，自然利股市。《資深投資者 石鏡泉》



