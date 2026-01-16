16/01/2026 08:08

【ＡＩ】台積電第四季度業績強勁，績後收高4.4%引領美股反彈

《經濟通通訊社16日專訊》受惠於強勁的第四季度業績及對2026年的樂觀指引，晶圓代工龍頭台積電(US.TSM)周四（15日）強勢收高4.4%，並引領美股反彈。​



台積電最新公布的財報顯示，2025年第四季度業績表現驚人。季度淨利潤大幅增長35%，達約5057億新台幣（約合158億美元），創下單季歷史新高，表現遠超華爾街預期。



受惠於先進製程產能利用率滿載及良率提升，第四季度毛利率攀升至62.3%，大幅優於市場普遍預期的58%至60%區間。 ​

展望2026年，台積電預計全年營收將再增長30%。為應對持續湧現的AI訂單，公司宣布將2026年的資本開支預算上調至560億美元，較2025年顯著增加，主要用於擴充2nm先進製程及CoWoS先進封裝產能。(jf)