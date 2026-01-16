16/01/2026 08:26

【開市Ｇｏ】人行釋寬鬆訊號，華爾街大行績佳，藥明生物股東大減持套現

2026年1月16日【要聞盤點】



1. 美股周四（15日）全線造好，擺脫連續兩日的跌勢。受台積電(US.TSM)與華爾街大行發布的強勁季績，晶片股與銀行股成為升市火車頭，加上最新經濟數據顯示美國製造業前景向好，投資氣氛顯著回暖。道指收市升292.81點，或0.6%，報49442.44點；標普500指數升17.87點，或0.26%，報6944.47點；納指升58.27點，或0.25%，報23530.02點。中國金龍指數跌47點。日經期貨截至上午7時42分上升12.5點。



2. 聯儲會理事巴爾及五位地區聯儲行長暗示支持本月按兵不動，因勞動力市場似乎企穩，而通膨壓力持續存在。



3. 美國上周首次申領失業救濟人數低於市場預期，略微削弱了市場對聯儲會今年降息的押注。



4. 外國持有的美國國債去年11月升至紀錄最高水平，挪威、加拿大和沙特阿拉伯大手筆增持，中國繼續逆勢拋售。



5. 高盛第四季度股票交易收入打破華爾街紀錄。摩根士丹利全年淨利潤創新高。



6. 高盛集團將通過發行投資級債券募資160億美元，規模為華爾街銀行有史以來之最。



7. 伊朗當局承諾不處決抗議者，但據福克斯新聞報導，美國正在向中東調兵遣將，至少一艘航空母正在駛向中東。



9. 歐洲多國決定在格陵蘭派遣軍事人員，德國稱北約將在北極遏阻中俄擴張。



10. 日本央行據悉愈加關注日圓疲軟帶來的通膨效應，這一態度或影響未來加息步調。



11. 美國據悉將於下月召集數十位盟國外交部長舉行會議，尋求達成一項旨在幫助各國減少對中國關鍵礦物依賴的協議。



12. 美國聯邦法院允許加州在中期選舉中使用利好民主黨的新選區地圖，有助於抵消德州新劃選區可能給共和黨帶來的眾議院席位成長。



【焦點股】



藥明生物(02269)

- 主要股東WuXi Biologic擬折讓近4%配售1.5億股，套現近58億元



雲知聲(09678)

- 擬折讓16%配股淨籌逾1.9億元



巨星傳奇(06683)

- 澄清未與權志龍經紀公司Galaxy成立合營企業



中芯科技(00981)

- 台積電去年第四季稅後收益創新高且超預期，今年資本開支預測高於預期。



快手(01024)

- 首批離岸債定價，5年期美元債利息4.125%，10年期美元債利息4.75%



六福集團(00590)

- 第三季度零售值升26%，同店銷售增長15%



洛陽鉬業(03993)

- 料全年淨利潤最多208億人幣，升54%



紫金礦業(02899)

- 17億人幣售金沙鉬業24%予金鉬股份，雙方合作開發鉬礦



榮昌生物(09995)

- 回購A股價格上限調高22%，至116元人幣



石藥集團(01093)

- 上市附屬石藥創新料全年盈轉虧最多2.55億人幣



巨騰國際(03336)

- 發現數據安全事件展開徹查，將委聘網路安全顧問評估





【油金報價】



紐約期油下跌4.5%，報每桶59.19美元



布倫特期油下跌4.1%，報每桶63.76美元



黃金現貨下跌1%，報每盎司4,581.36美元



紐約期金下跌0.2%，報每盎司4,623.70美元