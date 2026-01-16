16/01/2026 11:39

【外圍經濟】高盛將透過發債募資160億美元，金額在華爾街銀行中創紀錄

《經濟通通訊社16日專訊》知情人士表示，高盛集團將透過發行投資等級債券募資160億美元，這將是華爾街銀行有史以來規模最大的此類發行。



這筆交易將成為2026年規模最大的美國高評級債券發行，繼華爾街六大銀行公布季度業績後，這是該板塊推出的三筆債券發行之一。知情人士透露，摩根士丹利已啟動80億美元的發債交易，而富國銀行擬發債募資約50億美元。



知情人士稱，高盛此次發行分六檔，期限從3年至21年不等。



數據顯示，在周四之前，高盛規模最大的債券發行是2022年一筆120億美元的交易。之前一年，美國銀行曾發債150億美元，當時是華爾街主要公司中規模最大的一次發行。



高盛對此拒絕置評。(rc)