16/01/2026 14:00

【外圍經濟】全球持有的美國國債創下新高，中國繼續拋售

《經濟通通訊社16日專訊》外國持有的美國國債去年11月升至紀錄最高水平，挪威、加拿大和沙特阿拉伯大手筆增持，中國則繼續拋售。



美國財政部周四（15日）公布的數據顯示，當月海外總持倉增加1128億美元至9.36萬億美元，該數據包含淨出售和估值變化。彭博美國國債市場指數11月錄得連續第四個月上揚。



持倉規模排名第三的中國11月按月減持61億美元，至6826億美元，依然維持在2008年以來的最低水平。



日本是美國國債最大的海外持有人，其持倉增加26億美元，達到1.2萬億美元，為2022年7月以來最高位。



英國的持有規模位居第二。該國持倉增加了106億美元，達到8885億美元。加拿大持倉則增加531億美元，至4722億美元。挪威的持倉當月增加252億美元，沙特阿拉伯持有量也上升了144億美元。(rc)